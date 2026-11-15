В Австралии трансгендерные и небинарные моряки и офицеры не могут начать обучение для службы на атомных подводных лодках из-за правил США, которые австралийские военные обязаны соблюдать во время пребывания на американской территории. Об этом свидетельствуют внутренние документы Сил обороны Австралии, обнародованные в соответствии с законами о доступе к информации, сообщает The Guardian.

В служебной справке указано, что политика Сил обороны Австралии в сфере равенства и инклюзивности не изменилась, однако политика правительства США отличается. Австралийские военные, проходящие службу или обучение в Соединенных Штатах, должны выполнять американские правила. Из-за этого трансгендерные и небинарные военнослужащие, а также кандидаты на службу в Силах обороны Австралии сейчас не могут начать подготовку к службе на атомных ударных подводных лодках.

Обучение в США

У Австралии пока нет собственного флота атомных подводных лодок, поэтому сотни ее моряков и офицеров обучаются на американских субмаринах и базах. Контр-адмирал Тиш ван Стрален заявила на мероприятии для женщин в сфере обороны, что потенциальных участников программы предупреждают о необходимости учитывать законы и политику других государств. Она также сказала, что сейчас было бы сложно направить гендерно разнообразного человека на такое обучение.

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По ее словам, военно-морские силы будут искать для таких рекрутов альтернативные карьерные пути. Ван Стрален добавила, что Великобритания, другой партнер Австралии по AUKUS, имеет более либеральную политику, поэтому возможности для обучения могут появиться в Соединенном Королевстве.

Подготовка экипажей AUKUS

В рамках соглашения AUKUS Австралия планирует приобрести у США три атомные подводные лодки класса Virginia, начиная с 2032 года. Экипаж такой лодки составляет 135 человек — более чем вдвое больше, чем на австралийских дизель-электрических подводных лодках класса Collins.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз назвал график AUKUS значительным вызовом для подготовки персонала. В то же время стратегия развития кадрового потенциала для флота атомных подводных лодок призывает оборонное ведомство активно привлекать недостаточно представленные группы, в частности женщин, коренных австралийцев и людей, которые обычно не рассматривают техническую карьеру или карьеру в сфере обороны.

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