27 ноября 2026 года на криптобирже Deribit истекает срок действия биткоин-опционов общей стоимостью около $7 млрд. Накануне расчёта трейдеры сместились от ставок на рост к защите от возможного дальнейшего падения биткоина, сообщает CoinDesk. Ещё около $0,6 млрд приходится на опционы на Ethereum.

В совокупности эти контракты составляют примерно четверть всех открытых позиций на платформе. Объём ноябрьской экспирации меньше, чем в октябре, когда истекали биткоин-опционы на $10,8 млрд, однако структура ставок за это время существенно изменилась.

Защита от снижения цены

Соотношение открытых позиций в пут- и колл-опционах для всех дат экспирации выросло до 0,81, а для контрактов, истекающих 27 ноября, — до 0,89. Перед октябрьской экспирацией этот показатель составлял 0,55.

Трейдеры могут использовать пут-опционы для защиты позиций от снижения цены актива. Коммерческий директор Deribit Жан-Давид Пекиньо сообщил CoinDesk, что значительная часть открытых позиций сосредоточена в пут-опционах со страйками $60 тысяч и ниже.

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По его словам, крупные кластеры защитных пут-опционов расположены на уровнях $60 тысяч, $58 тысяч, $50 тысяч и $40 тысяч. В октябре, когда биткоин торговался немного ниже $80 тысяч, крупнейшие ставки были связаны с колл-опционами на уровнях от $90 тысяч до $100 тысяч, а основная защита через пут-опционы размещалась на $70 тысячах и $75 тысячах.

Рост волатильности

Ожидаемая волатильность биткоина также выросла. Индекс Deribit DVOL, отслеживающий ожидаемые 30-дневные колебания BTC, поднялся до 55,45 против 38 в октябре. До этого индекс находился в многомесячном диапазоне от 34 до 43.

Рынок также перешёл к бэквордации: краткосрочные опционы имеют более высокую ожидаемую волатильность, чем долгосрочные. Для ближайшего срока экспирации она составляет около 68%, для начала декабря — примерно 53%, а для второго и третьего кварталов 2027 года — 47–48%. Это свидетельствует о том, что участники рынка оценивают риски колебаний в ближайшие недели выше, чем в более отдалённой перспективе.

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