Крупнейшие мировые нефтетрейдеры ведут переговоры с чиновниками США о получении лицензий на покупку или аренду нефтяных танкеров, находящихся под американскими санкциями. Речь идет примерно о 50 судах. Как сообщает OilPrice, в переговорах участвуют Trafigura, Vitol, Mercuria и Abu Dhabi National Oil Co.

По данным Bloomberg, на которые ссылается издание, представители Министерства финансов США рассматривают возможность одобрения таких лицензий в каждом случае отдельно. Окончательные решения пока не приняты.

Дефицит судов и рост ставок

Инициатива возникла на фоне нехватки танкеров на мировом рынке и резкого подорожания морской перевозки нефти. Нарушения судоходства вынудили танкеры выбирать более длинные маршруты, повысили расходы на страхование и привели к неэффективным перевалкам вблизи Ормузского пролива.

В октябре фрахт супертанкера для рейса с побережья Мексиканского залива США в Китай стоил почти 80 млн долларов — примерно в десять раз больше среднего уровня до начала конфликта. Компания Valero в прошлом месяце оценивала расходы на доставку американской нефти в Азию в 30–35 долларов за баррель против около 5 долларов годом ранее.

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Какие суда могут вернуться на рынок

Высокие тарифы уже повлияли на спрос: азиатские заказы на американскую нефть с поставкой в ноябре в октябре сократились примерно на 50%. Это может снизить объемы поставок до самого низкого за семь лет уровня.

Министр энергетики США Крис Райт ранее заявлял, что Вашингтон изучает механизмы, при которых инвесторы могли бы покупать и ремонтировать подсанкционные танкеры для перевозки легальных грузов нефти. По состоянию на 4 ноября под санкциями США находились 1568 судов, в том числе 462 танкера для перевозки сырой нефти, согласно данным Минфина США, собранным Bloomberg.

В то же время эффект будет зависеть от того, какие именно суда получат разрешение. Возвращение в работу простаивающих танкеров увеличило бы фактические перевозочные мощности, тогда как легализация судов, уже перевозящих санкционную нефть, окажет значительно меньшее влияние. Часть таких танкеров устарела и нуждается в ремонте, инспекциях и страховании; разрешение США также не отменит ограничений Европейского союза или Великобритании.

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