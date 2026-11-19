Крупнейшие международные нефтяные трейдеры ведут переговоры с государственной компанией QatarEnergy о ежегодных поставках катарской нефти в 2027 году. Как сообщает OilPrice, речь прежде всего идет о сортах Qatar Marine и Qatar Land.

По информации Bloomberg, на которую ссылается издание, о переговорах рассказали анонимные источники, осведомленные об их ходе. Часть нефтеперерабатывающих заводов все еще не спешит заключать контракты на поставки из Персидского залива на следующий год из-за рисков судоходства через Ормузский пролив.

Спрос со стороны трейдеров

Торговые компании, напротив, готовы заключать сделки на весь 2027 год. По данным OilPrice, этому способствуют восстановление объемов перевозок через Ормузский пролив, снижение цен на ближневосточную нефть на фоне ожиданий избытка предложения и более слабая конкуренция со стороны нефтепереработчиков.

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Издание отмечает, что после начала войны с Ираном трейдеры взяли на себя более заметную роль в вывозе нефти из Персидского залива. Потоки нефти через Ормузский пролив с августа восстановились почти до довоенных уровней.

Перевозки через Ормузский пролив

В октябре, несмотря на наибольшее количество атак на танкеры, перевозки через пролив сохранялись: производители и трейдеры адаптировались к перевалке грузов между судами в Оманском заливе. По данным OilPrice, меньшие танкеры в октябре вывезли через пролив наибольший с начала войны объем нефти.

Ставки на перевозку супертанкерами в сентябре и начале октября достигли рекордных уровней. Из-за роста рисков для крупных нефтяных танкеров продавцы, трейдеры, судоходные компании и покупатели чаще используют суда меньшего размера.

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