В Германии тренер сборной Австрии Андреас Видхёльцль не принял предложение войти в штаб национальной команды по прыжкам с трамплина, которая искала замену Штефану Хорнгахеру. Об этом сообщает Interia Sport со ссылкой на интервью австрийского специалиста изданию Kleine Zeitung.

Отказался покидать Австрию

Видхёльцль заявил, что не планировал менять место работы, несмотря на привлекательность предложения. По его словам, на решение повлияли его привязанность к Австрии и удовлетворённость системой, в которой он работает. Тренер подчеркнул, что считает себя патриотом и ценит австрийскую систему подготовки.

Штефан Хорнгахер возглавлял мужскую сборную Германии после завершения сотрудничества с Польским лыжным союзом в марте 2019 года. После семи лет работы с немецкой командой австриец покинул её штаб и вернулся в Польшу. Там он стал координатором системы подготовки в прыжках с трамплина для национальных сборных.

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Новый тренер Германии

В итоге Хорнгахера в тренерском штабе немецкой команды заменил 44-летний Андреас Миттер. Ранее он работал ассистентом тренера австрийской команды B в 2009–2011 годах, в сезоне 2011/2012 самостоятельно возглавлял австрийскую команду C и сборную на юниорском чемпионате мира.

Миттер также работал в спортивной школе в Штамсе, был главным тренером австрийской команды B в 2012–2016 годах, а с марта 2016 года до завершения сезона 2017/2018 возглавлял сборную Финляндии по прыжкам с трамплина.

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