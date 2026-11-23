Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне установил рекорд по количеству побед тренера в Ла Лиге. В матче в испанском Хетафе 22 ноября его команда обыграла «Хетафе» со счётом 3:0, и для аргентинца это была 345-я победа в чемпионате Испании.

Рекорд после 567 матчей

Симеоне превзошёл достижение бывшего тренера «Атлетико» Луиса Арагонеса, который одержал 344 победы в Ла Лиге. Нынешний наставник мадридцев достиг отметки в 345 выигрышей в своём 567-м матче — на 189 игр быстрее, чем Арагонес.

«Это делает меня счастливым. Обычно я не нахожу много поводов для радости, но за этим стоит невероятный объём работы», — сказал Симеоне после победы, отмечает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

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Более десятилетия в клубе

Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году, когда команда переживала сложный период. За время его работы клуб выиграл восемь трофеев. Два самых болезненных эпизода этого времени — поражения в финалах Лиги чемпионов от городского соперника «Реала»: один финал мадридцы проиграли в серии пенальти, другой — в дополнительное время после пропущенного в компенсированное время уравнивающего гола.

Ответ на критику

Тренер также отреагировал на распространённую критику оборонительного стиля «Атлетико». «Есть постоянная критика, с которой мы сталкиваемся. Я не придаю ей большого значения, но принимаю её во внимание. Существует нарратив, что мы оборонительная команда, будто мы всегда играем только ради защиты. Невозможно выиграть 345 матчей, только обороняясь. Разве это возможно?» — заявил он телеканалу Movistar.

Последнюю победу в Ла Лиге Арагонес одержал в 2004 году. Таким образом, рекорд самого успешного по количеству побед тренера чемпионата Испании перешёл от одного представителя «Атлетико» к другому через 22 года.

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