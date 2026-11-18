Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани вернется к работе у бровки в домашнем матче Бундеслиги против «Кёльна», который состоится в пятницу в Мюнхене, Германия. Об этом сообщает Der Spiegel.

Восстановление после госпитализации

Генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дрезен заявил, что 40-летний бельгийский специалист чувствует себя хорошо, а раздражение мозговых оболочек у него прошло. Ранее клуб также сообщил, что Компани примет участие в предматчевой пресс-конференции в четверг.

23 октября Компани потерял сознание во время тренировки второй команды «Баварии». Его доставили в больницу, где медики диагностировали раздражение мозговых оболочек. Через шесть дней тренера выписали из больницы.

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Работа команды без главного тренера

В отсутствие Компани командой руководил его ассистент Аарон Денкс. Под его руководством «Бавария» одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. Денкс также представлял команду на пресс-мероприятиях.

На этой неделе Компани впервые после госпитализации провел тренировку «Баварии». Из-за травмы плеча его левая рука была зафиксирована поддерживающей повязкой. По словам Дрезена, повреждение стало следствием сильного судорожного приступа, который тренер перенес во время тренировки второй команды. Руководитель клуба также сообщил, что Компани уже прооперировали одно плечо.

После матча с «Кёльном» мюнхенская команда сыграет на выезде в Лиге чемпионов против «Лилля». До Рождества «Баварию» также ждут еще четыре матча Бундеслиги, игра Кубка Германии и еще один поединок Лиги чемпионов.

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