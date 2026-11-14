Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что вингер «Барселоны» Ламин Ямаль находится в хорошем состоянии и с нетерпением ждёт матча против Англии. Игра состоится в воскресенье на мадридском стадионе «Метрополитано» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций.

Как сообщает The Guardian, де ла Фуэнте сделал это заявление после победы испанцев над Чехией со счётом 2:0. Ямаль не присоединился к команде перед поездкой в Прагу, однако тренер сообщил, что футболист уже прибыл из Барселоны в расположение сборной.

Состояние Ямаля и спор

Де ла Фуэнте объяснил, что Ямаль ощущал дискомфорт в колене, а обследование выявило жидкость в колене. Тренер решил, что игроку будет лучше остаться для отдыха и лечения, а не отправляться с командой в Чехию. Перед матчем в Праге наставник говорил, что с оптимизмом оценивает возможность присоединения Ямаля к сборной в пятницу.

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Отсутствие футболиста перед игрой с Чехией вызвало в Испании дискуссию о возможном привилегированном отношении к нему. В то же время аналогичный план применили и к нападающему Микелю Оярсабалю. Де ла Фуэнте отверг такие предположения, заявив, что его огорчают ложные утверждения и недостаток точности в обсуждении состояния Ямаля.

Подготовка к матчу с Англией

Ранее между «Барселоной» и Испанской футбольной федерацией возникали разногласия по поводу нагрузок Ямаля. Главный тренер каталонского клуба Ханси Флик заявлял, что в национальной команде о футболисте недостаточно заботились, тогда как де ла Фуэнте выразил удивление такой оценкой.

После возвращения из Праги сборная Испании провела тренировку на базе в Лас-Росасе недалеко от Мадрида. К команде также присоединился Оярсабаль, который недавно стал отцом. Из-за травм в матче с Англией не сыграют Дани Ольмо и капитан испанцев Родри. Англия — соперник, которого Испания победила в финале Евро-2024 в Берлине, а защитник Пау Кубарси также будет находиться в расположении сборной.

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