В Польше тренер национальной футбольной сборной Ян Урбан не включил вратаря «Болоньи» Лукаша Скорупского в состав на ноябрьский сбор. В список голкиперов вошли Славомир Абрамович, Матеуш Кохальский и Бартош Дронговский.

Ставка на более молодых вратарей

Как сообщает Interia Sport, Урбан объяснил решение желанием дать возможность другим, более молодым игрокам. По его словам, состав мог бы быть иным, если бы команда располагала Марцином Булкой и Камилем Грабарой, которые в последнее время боролись за позицию основного вратаря.

Тренер также отметил, что из-за травм вратарей больше всего возможностей в матчах Лиги наций и товарищеских встречах получил Марцин Булка. По словам Урбана, он воспользовался своим шансом, при этом ситуация с травмами может быть непредсказуемой.

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Опыт Скорупского в сборной

Урбан назвал ситуацию с вратарями сложной и отметил, что Скорупский провёл 15 матчей за сборную за многие годы. По его мнению, польской команде в целом не хватает опыта на этой позиции.

Тренер также упомянул Марцеля Лубика из краковской «Вислы», который мог попасть в список вызванных после удачных выступлений в молодёжной сборной под руководством Ежи Бженчека. Комментируя отсутствие Скорупского, Урбан заявил, что не руководствуется только текущими потребностями команды и рассматривает также будущие товарищеские матчи и Лигу наций. Он добавил, что между ним и 35-летним вратарём нет конфликта, а Скорупского не было в составе сборной уже около года.

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