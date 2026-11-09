Тренер Ян Урбан впервые вызвал 20-летнего Оскара Кубяка в национальную сборную Польши на матчи Лиги наций против Румынии и Швеции. Игрок пражской «Славии» получил приглашение в главную команду страны после перехода из низших польских дивизионов в чемпионат Чехии и Лигу чемпионов, сообщает Interia Sport.

Путь через «Арку» и «Сокол»

Футболист начинал в «Гопло» из Крушвицы, а в 12 лет перешел в «Вду» из Свеце. В основную команду этого клуба он попал еще до 16-летия, дебютировав во взрослом футболе в возрасте 15 лет, 10 месяцев и 11 дней. В сезоне 2024/2025 Кубяк провел 25 матчей в третьем дивизионе Польши и забил четыре гола.

Летом 2025 года игрок перешел в «Арку» из Гдыни, которая тогда повысилась в Экстраклассу. Его отдали в аренду в «Сокол» из Клечева, где осенью 2025 года он сыграл 18 матчей, забил 14 мячей и отдал пять голевых передач. «Арка» досрочно вернула футболиста, а весной он дебютировал в Экстраклассе в игре против «Погони» из Щецина. В 14 матчах чемпионата Кубяк отметился тремя голами.

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Контракт со «Славией» и Лига чемпионов

Летом 2026 года Кубяк подписал с пражской «Славией» контракт до июня 2030 года. Из-за травмы, полученной во время подготовки к сезону, его дебют за чешский клуб был отложен до 5 сентября, когда «Славия» победила «Збройовку» из Брно со счетом 4:0.

10 сентября поляк дебютировал в Лиге чемпионов, выйдя в стартовом составе на матч против французского «Ланса». В этом турнире он сыграл четыре поединка. Всего в текущем сезоне Кубяк провел за «Славию» 12 матчей, отыграл 725 минут и отдал две голевые передачи. Ранее в 2026 году он также получал вызовы в сборные Польши U-20 и U-21, однако травма помешала ему выступить за команду U-21 в сентябре.

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