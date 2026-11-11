В Польше футбольный клуб «Вечиста» Краков назначил Яцека Зелиньского главным тренером первой команды. Его первым ассистентом стал Лукаш Томчик. Оба специалиста подписали контракты до конца сезона с возможностью продления, сообщает Interia Sport.

Смена после пяти поражений

Зелиньский сменил Желько Копича, который покинул клуб после субботнего поражения от «Гурника» Забже со счетом 1:2. «Вечиста» проиграла пять матчей подряд и с восемью очками замыкает турнирную таблицу польской Экстракласы.

Копич был вторым главным тренером «Вечисты» в этом сезоне. После выхода команды в высший дивизион ее возглавлял Казимеж Москаль, которого уволили после неудачного начала сезона. Хорватский специалист провел с командой 11 матчей: 10 в чемпионате и один в Кубке Польши. За это время клуб одержал одну победу и дважды сыграл вничью.

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Опыт Зелиньского

Зелиньский начал тренерскую карьеру в 1995 году. В разные периоды он работал с «Короной» Кельце, «Лехом» Познань, «Пястом» Гливице, «Полонией» Варшава, «Рухом» Хожув, «Аркой» Гдыня и дважды возглавлял «Краковию».

Последним местом работы тренера была «Корона» Кельце, которую он возглавлял с августа 2024 года по октябрь 2026 года. В 84 официальных матчах под его руководством команда одержала 32 победы, 24 раза сыграла вничью и потерпела 28 поражений. В 2010 году Зелиньский выиграл чемпионат Польши с «Лехом», а в 2009 году завоевал с познаньским клубом Суперкубок Польши.

После паузы на матчи сборных «Вечиста» должна провести еще четыре поединка чемпионата до конца года. Следующий матч команда сыграет 23 ноября дома против «Мотора» Люблин.

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