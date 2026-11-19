Аргентинский тренер Маурисио Почеттино прибыл в «Манчестер Юнайтед» в Англии утром в среду. Как сообщает The Japan Times, 54-летний специалист прилетел из Цинциннати после своего последнего матча в должности тренера сборной США. После 10 матчей сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 18-е место.

Перелет после матча сборной США

Почеттино опубликовал в Instagram фотографию Манчестера из самолета после семичасового перелета из Цинциннати. Частный самолет доставил его в Англию вскоре после победы сборной США над Гаити во вторник, а самого тренера сразу отвезли на тренировочную базу клуба в Кэррингтоне.

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Почеттино в прошлую пятницу после увольнения Майкла Кэррика. Тренер отложил прибытие в клуб, чтобы провести сборную США в двухматчевом четвертьфинале Лиги наций КОНКАКАФ.

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Матч против «Ливерпуля»

Уже в воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против принципиального соперника — «Ливерпуля». Команда одержала лишь одну победу в 10 матчах чемпионата и оказалась на 18-й позиции. Это самое низкое место клуба на данном этапе сезона в высшем дивизионе с кампании 1986–1987 годов.

«Манчестер Юнайтед» не выигрывал чемпионат Англии с 2013 года, когда многолетний тренер Алекс Фергюсон завершил карьеру. Единственный чемпионский титул в тренерской карьере Почеттино завоевал с «Пари Сен-Жермен».

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