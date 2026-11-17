Главный тренер сборной Новой Зеландии по регби Дейв Ренни заявил, что команда подвела себя и страну поражением от Уэльса в Кардиффе. Перед матчем против Англии на «Твикенеме» он ожидает большей напряженности, сообщает The Guardian.

Реакция на поражение

Ренни согласился, что понедельничное совещание по разбору игры было непростым и для игроков, и для тренерского штаба. По его словам, в начале недели важно требовать ответственности друг от друга. Тренер также признал собственную ответственность и сказал команде, что мог лучше выполнить свою работу на прошлой неделе.

Наставник попросил регбистов сохранить ощущения после поражения, чтобы использовать их как мотивацию. Он сообщил, что состав на игру с Англией будет другим, поскольку планирует выбрать сильнейшую доступную команду. В то же время Ренни считает, что сборная, вышедшая на поле в Кардиффе, также должна была быть достаточно сильной для победы, хотя многие лидеры остались на трибунах.

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Подготовка к игре с Англией

Ренни назвал проблемой коммуникацию команды под давлением в предыдущей игре. По его словам, из-за шума игрокам было трудно слышать партнеров, а в некоторых эпизодах они слишком сужали внимание и не использовали возможности. Тренер привел 10 примеров моментов, в которых команда могла сыграть лучше.

Сборная также готовится к громкой атмосфере на «Твикенеме». Ренни отметил, что там будет не так шумно, как в Кардиффе, поскольку у стадиона нет крыши, однако атмосфера все равно будет громкой. В качестве одного из вариантов подготовки команда рассматривает установку громкоговорителей вокруг тренировочного поля.

В матче с Англией новозеландцы не смогут рассчитывать на Куинна Тупеа, которого отправили домой восстанавливаться после перелома большого пальца. Вероятно, в центре вместе с Джорди Барреттом сыграет Антон Линерт-Браун. Ренни также надеется, что вингер Уилл Джордан сможет выйти на поле: по словам тренера, он тренируется примерно на 80% без проблем.

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