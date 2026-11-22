Тренер сборной Новой Зеландии по регби Дейв Ренни заявил, что берет на себя ответственность за поражение команды от Англии на стадионе «Твикенем» в Лондоне, Англия. Для All Blacks это стало пятым поражением в 2026 году — лишь в третий раз в истории команда проиграла столько матчей за один календарный год.

Ренни признал неудачное выступление

После матча Ренни сказал, что его команда была «очень далека» от уровня англичан. Он сравнил игру с предыдущей встречей, в которой Новая Зеландия неожиданно проиграла Уэльсу впервые за 73 года. Тогда тренер заявил, что команда «подвела свою страну», а выступление против Англии назвал еще хуже.

«Если посмотреть на прошлую неделю, нам не хватало лишь реализации моментов. В остальном мы показали немало хорошего регби, но сегодня мы были очень далеки от соперника», — сказал Ренни, как сообщает The Japan Times.

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Давление перед последним матчем года

У Новой Зеландии остался один матч в 2026 году. Ренни спросили о давлении на него и параллелях с его предшественником Скоттом Робертсоном: в прошлом году на «Твикенеме» завершились надежды All Blacks на Большой шлем, а Робертсон провел после этого лишь еще один матч и покинул должность.

Ренни ответил, что главный тренер отвечает за все результаты, и признал свою значительную роль в неудаче. Вместе с тем он выразил уверенность, что команда сможет собраться на последнюю игру года, поскольку игроки «невероятно разочарованы» и будут стремиться исправить ситуацию.

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