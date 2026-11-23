Главный тренер сборной ЮАР по регби Расси Эрасмус после поражения команды от Ирландии в Дублине, Ирландия, сообщил, что в воскресенье проведет онлайн-просмотр финала Nations Championship против Франции на «Твикенхэме». Это произойдет через две недели после того, как World Rugby отстранила его на шесть матчей и запретила любую активность в день игры.

Как сообщает Sky Sports News, Эрасмус уже проводил онлайн-просмотр во время поражения ЮАР от Ирландии со счетом 17:20. Он находился в отеле команды и значительную часть трансляции был без звука, однако его видели в наушниках: тренер разговаривал с неустановленным человеком и прикрывал рот.

Штаб ЮАР отверг контакт

Помощники Эрасмуса отвергли предположения о том, что он передавал сообщения тренерскому штабу во время матча с Ирландией. Ассистент Феликс Джонс сказал, что команда была занята тестовым матчем и он не знал, звонил ли Эрасмус кому-либо или передавал информацию. Другой ассистент, Мзвандиле Стик, заявил, что тренеры были сосредоточены на игре.

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Санкция против Эрасмуса была одной из главных тем перед матчем на стадионе Aviva. Онлайн-просмотр мог бы рассматриваться как возможное нарушение правил World Rugby, если бы Эрасмуса зафиксировали за критикой судейских решений или общением с игроками либо членами тренерского штаба.

Санкция и выход в финал

World Rugby отстранила 54-летнего Эрасмуса после того, как он поставил под сомнение возможные договорные матчи и манипуляции в регби после поражения ЮАР от Франции в Париже. Он также спрашивал, почему несколько захватов, которые он считал захватами типа hip-drop, остались без наказания.

Несмотря на поражение в Дублине, ЮАР вышла в финал Nations Championship благодаря бонусному очку за проигрыш. Ирландия, одержавшая пятую победу в шести матчах турнира, сыграет с Австралией в матче за третье место.

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