В Манчестере, Великобритания, тренер Маурисио Почеттино, по сообщениям СМИ, достиг договоренности по контракту с английским клубом «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Interia Sport, об этом в среду написали журналист Marca Маттео Моретто и Сэмюэл Лакхерст из The Sun.

Возможный уход из сборной США

Почеттино возглавил национальную сборную США в сентябре 2024 года. На чемпионате мира 2026 года команда дошла до 1/8 финала. Через две недели после завершения турнира аргентинский специалист продлил соглашение, однако сохранил возможность досрочного ухода.

По информации Лакхерста, «Манчестер Юнайтед» практически завершил оформление контракта с Почеттино. Клубу, по его данным, еще предстоит решить, когда выплатить Федерации футбола США 7,4 млн фунтов стерлингов за досрочное расторжение соглашения с тренером.

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Возможные изменения в «Манчестер Юнайтед»

В материале также говорится, что Майкл Кэррик и его тренерский штаб могут быть уволены в четверг. Ориентировочная стоимость такого решения составит около 5 млн фунтов. В случае назначения Почеттино расходы «Манчестер Юнайтед» на увольнение тренеров после эпохи Алекса Фергюсона, то есть с сезона 2013/14, могут превысить 100 млн фунтов.

Журналисты The New York Times Пол Тенорио, Генри Бушнелл и Том Богерт сообщили, что Федерация футбола США может рассматривать Пепа Гвардиолу как главного кандидата на замену Почеттино. При этом они отметили, что пригласить Гвардиолу будет непросто, в частности из-за его недавнего отказа возглавить сборную Италии.

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