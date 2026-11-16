В Великобритании датский тренер Томас Франк принципиально согласовал условия контракта с «Кристал Пэлас» и должен стать новым главным тренером клуба. Об этом сообщает Sky Sports News.

Ожидается, что о назначении объявят в течение ближайших 24–48 часов. Франк должен прибыть в Лондон на этой неделе, чтобы завершить переход.

Замена Пьера Сажа

Франк заменит Пьера Сажа, которого уволили 12 ноября после седьмого поражения команды в чемпионате в этом сезоне — от «Ливерпуля». Летом «Кристал Пэлас» также рассматривал других кандидатов, среди которых были Фрэнк Лэмпард, Шон Дайч, Витор Перейра, Ким Хелльберг, Витор Матуш, Тони Попович, Йенс Бертель Аску и Оле Вернер.

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Опыт Франка

Франк работал с «Брентфордом» в 2018–2025 годах. Он вывел команду в Премьер-лигу и помог ей закрепиться в высшем дивизионе, в частности занять девятое место в 2023 году.

В прошлом сезоне тренер возглавил «Тоттенхэм», сменив Анге Постекоглу, однако был уволен менее чем через восемь месяцев. На тот момент команда занимала 16-е место, имея пять очков преимущества над зоной вылета.

Сейчас «Кристал Пэлас» замыкает таблицу Премьер-лиги с семью очками и отстаёт от безопасной зоны на два пункта. Следующий матч чемпионата команда проведёт 21 ноября в гостях против «Ковентри», который находится на 17-й позиции.

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