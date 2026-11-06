Временный главный тренер польского «Шлёнска» из Вроцлава Тони Голем заявил, что может остаться в клубе только на должности главного тренера. Если президент клуба примет другое решение, Голем покинет команду и не вернется к работе ассистентом, сообщает Interia Sport.

Смена тренера после серии неудач

Голем возглавил команду после того, как Анте Шимунджа покинул пост тренера. Это произошло после поражения «Шлёнска» от «Радомяка» со счетом 1:3. До этого вроцлавский клуб также проиграл «Одре» из Ополе в Кубке Польши.

После 13 туров польской Экстракласы у «Шлёнска» девять очков: две победы, три ничьи и восемь поражений. Команда находится в зоне вылета.

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Условие Тони Голема

По словам Голема, на следующий день после матча с «Радомяком» президент попросил его возглавить команду в игре с «Пястом» из Гливице. Он согласился, в частности из-за почти двухлетней работы в клубе, и обсудил ситуацию с Шимунджей.

Голем отметил, что видел в СМИ информацию о возможности продолжить работу на должности главного тренера, однако окончательное решение еще не принято. В то же время он подчеркнул, что не рассматривает варианты работы в «Шлёнске» в другой роли.

Ближайший матч «Шлёнск» проведет в субботу, 7 ноября, против «Пяста». Начало игры запланировано на 14:45.

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