В Аргентине Лионель Скалони продлил контракт на посту главного тренера национальной футбольной сборной до чемпионата мира 2030 года. Это подтвердила Аргентинская футбольная ассоциация (AFA).

Новое соглашение со сборной

О продлении контракта Скалони на пресс-конференции сообщил президент AFA Клаудио Тапия. По данным Buenos Aires Times, по новому соглашению тренер будет возглавлять аргентинскую команду до ЧМ-2030.

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Достижения Скалони

Скалони привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В этом году аргентинская команда под его руководством также дошла до финала мирового первенства в Северной Америке.

По словам Тапии, когда срок действия нового контракта завершится, Скалони станет аргентинским тренером с наибольшим количеством чемпионатов мира в карьере. Издание также отмечает, что наставник согласился возглавить команду в период после Лионеля Месси.

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