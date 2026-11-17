Тренер сборной Германии Юрген Клопп заявил, что президента ФИФА Джанни Инфантино следует заменить. По мнению Клоппа, под руководством Инфантино мировой руководящий орган футбола работает хуже, чем при его предшественнике Зеппе Блаттере.

Заявление Клоппа

Как сообщает Cyprus Mail, Клопп выступил на пресс-конференции за день до победы Германии над Нидерландами со счётом 5:0 в Лиге наций. «Мнение единодушно: перемены были бы уместны. Я не думал, что после Зеппа Блаттера может стать хуже, но кому-то это удалось», — сказал он.

По словам тренера, если Инфантино покинет должность, следующий президент организации мог бы справиться лучше. Клопп добавил, что в футболе есть люди, которые заботятся о его будущем и не имеют связанного с этим финансового интереса. По его убеждению, избрание одного из них президентом ФИФА было бы полезным.

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Контекст руководства ФИФА

Инфантино был избран президентом ФИФА в 2016 году после того, как срок полномочий Блаттера завершился на фоне коррупционного скандала. Позднее Блаттер был оправдан по швейцарскому уголовному делу о выплате 2 миллионов швейцарских франков бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини.

Инфантино намерен переизбираться в марте 2027 года и заявлял, что останется в должности. В июле его критиковали после неудачной попытки привлечь частных инвесторов в новую коммерческую структуру ФИФА, которая должна была владеть правами, связанными с соревнованиями, включая чемпионат мира.

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