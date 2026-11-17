Главный тренер сборной Южно-Африканской Республики по регби Расси Эрасмус после поражения от Франции со счетом 19:21 заявил, что бездействие видеоарбитра во время возможных нарушений правил могло повлиять на исход игры. Об этом сообщает The Guardian.

Претензии к видеоарбитру

Эрасмус утверждает, что французские регбисты совершили 17 незаконных захватов типа hip-drop, однако судьи на поле и телевизионный матчевый официальный, или видеоарбитр, не отреагировали на эти эпизоды.

По словам тренера, если видеоарбитр не заметил возможных нарушений, это может свидетельствовать о проблеме с технологиями. Если же он видел их, но решил не вмешиваться, Эрасмус поставил вопрос о том, не означает ли это манипуляцию игрой или ее результатом. В то же время он подчеркнул, что не выдвигает обвинений в адрес арбитров.

Тренер также признал, что World Rugby стремится ограничить вмешательство видеоарбитра, чтобы не прерывать ход матча.

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Матч против Ирландии и предыдущие санкции

Эти заявления Эрасмус сделал накануне тестового матча ЮАР против Ирландии в Дублине. На той же пресс-конференции он предположил, что ирландский флай-хав Сэм Прендергаст сможет сыграть, хотя после матча против Фиджи его вызвали на дисциплинарное разбирательство из-за возможного незаконного захвата типа hip-drop.

World Rugby публично не комментировала высказывания Эрасмуса. Организация обычно не высказывается по поводу потенциальных дисциплинарных дел до принятия решения о начале формального расследования.

В 2021 году Эрасмуса отстранили от регби на два месяца и запретили ему участвовать в матчах сборной ЮАР в течение 10 месяцев из-за комментариев об арбитрах в социальных сетях. В следующем году World Rugby отстранила его от участия в двух матчах сборной после проверки критических публикаций об арбитрах.

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