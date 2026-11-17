Главного тренера сборной ЮАР по регби Расси Эрасмуса отстранили на шесть матчей после его комментариев о судьях в игре с Францией, которую южноафриканская команда проиграла со счётом 19:21. О решении 17 ноября сообщила Channel NewsAsia со ссылкой на World Rugby.

Комментарии после матча с Францией

После матча в рамках Чемпионата наций Эрасмус заявил о возможном «манипулировании игрой» и утверждал, что судьи не отреагировали на 17 захватов французских регбистов с падением на колено. Тренер также поставил под сомнение действия телевизионного судьи матча, предположив, что тот либо не увидел эпизоды из-за технических проблем, либо решил не вмешиваться.

Кроме того, Эрасмус заявил, что к его команде может применяться иной подход в дисциплинарных вопросах, чем к командам Северного полушария.

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Условия отстранения

По информации World Rugby, отстранение распространяется на любое участие Эрасмуса в матчах: тренерскую работу, вход на стадион или в тренерскую ложу, общение с судьями и выполнение медийных обязанностей.

Если апелляция не изменит решение, Эрасмус пропустит матч против Ирландии, финальный уикенд Чемпионата наций и первые четыре матча сборной ЮАР в 2027 году. Южноафриканская федерация регби SA Rugby сообщила, что тренер попросит провести полное слушание по поводу нарушения, чтобы объяснить контекст своих высказываний и заверить комиссию, что не намеревался приписывать судьям скрытые мотивы.

В World Rugby подчеркнули, что у команд есть установленные процедуры для поднятия вопросов судейства до и после матчей, а обжалование решения не равнозначно сомнениям в добросовестности судьи. В 2021 году Эрасмуса уже отстраняли от любого участия в регби на два месяца и от работы со сборной ЮАР в дни матчей на десять с половиной месяцев после критики австралийского судьи Ника Берри.

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