Тренер женской сборной Англии Сарина Вигман впервые вызвала нападающую Изобел Гудвин и вратаря Кэти Кокс в национальную команду на два стыковых матча квалификации чемпионата мира 2027 года против Украины. Обе футболистки ранее не получали вызовов в основную сборную, сообщает The Guardian.

Ставка на молодых игроков

Вигман заявила, что потенциал молодых футболисток сборной стал одним из факторов ее решения продлить контракт до завершения Евро-2029. По ее словам, в команде появляются игроки с высоким потенциалом, которые могут вырасти до мирового уровня. Тренер добавила, что надеется внести вклад в их развитие во время сборов, хотя большая его часть происходит в клубах.

В состав из 25 футболисток вошли 10 игроков, у которых менее 10 матчей за сборную Англии.

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Гудвин и Кокс в заявке

23-летняя Гудвин выступает за «Лондон Сити Лайонессес». В воскресном матче против «Арсенала», который Вигман посетила на стадионе «Эмирейтс», она забила гол. Тренер отметила скорость нападающей, ее игру головой и способность забивать, добавив, что футболистка продолжает прогрессировать.

20-летняя Кокс принадлежит «Челси», а на правах аренды играет за «Ноттингем Форест» во втором дивизионе женского чемпионата Англии. Вигман не могла рассчитывать на нескольких травмированных футболисток, в том числе Лорен Джеймс и Алекс Гринвуд. Англия проведет первый матч с Украиной 1 декабря на нейтральном поле в Испании, а через четыре дня команды сыграют на «Уэмбли».

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