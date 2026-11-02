В Аделаиде, Австралия, Южноавстралийский гражданский и административный трибунал подтвердил запрет спортивному тренеру работать с детьми. Решение приняли после рассмотрения его переписки с подростком в Facebook, сообщает ABC News.

Более 140 сообщений

Трибунал установил, что мужчина в течение четырех месяцев отправил подростку более 140 сообщений в Facebook. В решении указано, что эта переписка демонстрировала «ненадлежащую и чрезмерно фамильярную модель общения».

По данным трибунала, тренер инициировал и продолжал контакт даже после того, как ребенок попросил его прекратить. В переписке не было откровенного сексуального содержания, однако орган обратил внимание на отсутствие надлежащих границ и скрытый характер отношений. Трибунал пришел к выводу, что одних сообщений достаточно, чтобы считать мужчину неприемлемым риском для детей.

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Пересмотр запрета

Ранее Департамент социальных служб выдал мужчине уведомление о запрете заниматься работой, связанной с детьми. Тренер потребовал пересмотреть это решение, однако трибунал оставил запрет в силе.

В прошлом году Окружной суд Южной Австралии оправдал мужчину по обвинению в общении с целью склонить ребенка к сексуальной активности, поскольку предполагаемое преступление не было доказано вне разумных сомнений. В то же время трибунал отметил, что тренер не отрицал переписку и признал ее ненадлежащей. Среди других нарушений границ орган назвал просьбу предоставить данные Snapchat и телефонный звонок ребенку в 22:00.

Трибунал также учел, что мужчину ранее признали виновным в правонарушении, связанном с нечестностью. Он согласился с департаментом, что поведение тренера было серьезным нарушением профессиональных границ, а сообщения имели признаки поведения, связанного с грумингом. В решении подчеркнуто, что безопасность и защита детей должны быть главным приоритетом.

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