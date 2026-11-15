В Австралии рандомизированное исследование с участием 120 человек показало, что силовые тренировки во время приема тирзепатида уменьшают потерю безжировой мягкой ткани и способствуют увеличению мышечной силы. О результатах испытания, проведенного исследователями Университета Западной Австралии, сообщает Jerusalem Post.

40 недель наблюдений

Участниками исследования были мужчины и женщины в постменопаузе в возрасте от 50 до 70 лет, имевшие ожирение или избыточный вес с сопутствующим заболеванием. У них не было диабета второго типа. Все участники получали тирзепатид — действующее вещество препаратов Mounjaro и Zepbound, — а также общие рекомендации по белку, клетчатке и питьевому режиму.

В течение 40 недель одну группу направили на три силовые тренировки в неделю, тогда как другая продолжала привычный уровень активности. В обеих группах средняя потеря веса составила около 22 килограммов.

Разница в потере ткани

Участники, выполнявшие упражнения с сопротивлением, в среднем потеряли 3,57 килограмма безжировой мягкой ткани. В группе с привычным уровнем активности этот показатель составил 4,67 килограмма. Разница составила примерно 1,1 килограмма.

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Сила верхней и нижней частей тела в тренировочной группе выросла, тогда как в группе с привычным уровнем активности снижалась. Это зафиксировали, в частности, в тестах с жимом лежа и разгибанием колена.

Руководитель исследования профессор Дэнни Грин заявил, что лечение должно поддерживать физическую функцию в процессе снижения веса. По его словам, регулярные силовые тренировки вместе с терапией тирзепатидом могут уменьшить потерю мышц и повысить силу. В то же время результаты касаются конкретной программы упражнений и определенной группы пациентов, поэтому их нельзя автоматически распространять на другие препараты для снижения веса или другие режимы тренировок.

Исследование опубликовали в журнале Nature Medicine. Компания Eli Lilly предоставила препарат, однако, по данным университета, не участвовала в разработке, проведении или оценке испытания. Несколько авторов сообщили о выплатах или консультативных связях с фармацевтическими или пищевыми компаниями.

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