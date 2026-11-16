Авианосная ударная группа во главе с USS Theodore Roosevelt вошла в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке. Таким образом, в регионе одновременно находятся три американские авианосные ударные группы — также USS George Washington и USS George H.W. Bush, сообщает Jerusalem Post.

Три авианосные группы в регионе

Концентрация трех авианосных групп означает значительное присутствие ВМС США на Ближнем Востоке на фоне напряженности с Ираном. Издание отмечает, что аналогичное развертывание произошло в апреле: тогда три американских авианосца одновременно действовали в регионе впервые с начала войны в Ираке 2003 года.

Сейчас неизвестно, как долго все три ударные группы будут оставаться в зоне ответственности Центрального командования США. USS Theodore Roosevelt, согласно предварительным ожиданиям, должен был заменить один из двух авианосцев, уже находившихся там, однако американские чиновники допустили, что все три могут остаться при необходимости.

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Ситуация вокруг Ирана

По данным издания, президент США Дональд Трамп рассматривает дальнейшие действия в войне с Ираном. Он сообщил старшим советникам, что может воздержаться от новых ударов, если Иран или поддерживаемые Тегераном хуситы не будут атаковать американские интересы. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвали Трампа избежать нового витка военной эскалации.

По информации Reuters, израильские чиновники продолжают убеждать Вашингтон рассмотреть возобновление масштабных военных операций против Ирана. The Wall Street Journal сообщила, что американские разведслужбы оценивают остатки иранского ракетного арсенала в 1 500–2 500 ракет. По словам чиновников, эта оценка имеет низкий уровень достоверности из-за сложности установления количества ракет, пригодных к использованию или хранящихся на складах.

Поездка Трампа в Азию

Трамп должен отправиться в Азию, где после встреч с лидерами стран Юго-Восточной Азии в Маниле посетит Китай. В Шэньчжэне он планирует принять участие в саммите АТЭС, провести двустороннюю встречу и рабочий обед с председателем КНР Си Цзиньпином. В конце визита также ожидается трехсторонняя встреча Трампа, Си и президента Российской Федерации — государства-агрессора — Владимира Путина. Белый дом подтвердил, что среди тем переговоров будут Иран и возможность сокращения ядерных арсеналов трех стран.

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