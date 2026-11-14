В Москве, России, Третьяковская галерея отменила показ документального фильма «Мы не знакомимся» о подростках из альтернативных субкультур, которые собираются в районе Китай-города. Об этом, по данным Meduza, сообщил кинокритик Кирилл Артамонов, куратор кинопрограммы галереи «Горизонты повседневной жизни».

Показ отложили на неопределённый срок

Сеанс был запланирован на 14 ноября. По словам Артамонова, его перенесли на неопределённый срок. Telegram-канал Kino v Tretyakovke, освещающий кинопрограмму галереи, сообщил, что причиной стала повышенная нагрузка на технические и хозяйственные службы из-за аншлага на выставке «Леон Бакст».

О чём документальный фильм

Режиссёркой картины является Юлия Гуськова. Впервые фильм представили на фестивале Beat Film Festival в июне 2026 года. Его герой — 17-летний Глеб, который приезжает в Китай-город и сразу присоединяется к компании представителей альтернативных субкультур с окрашенными волосами, брендовой одеждой и татуировками.

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Согласно описанию фильма, герои ищут друзей и развлечений, а также обсуждают знакомства и планы на взрослую жизнь.

Задержания возле Китай-города

Вечером 7 ноября возле станции метро «Китай-город» произошли массовые задержания. Молодые люди из альтернативных субкультур собираются в этом районе второй год подряд. Число задержанных возле парка «Горка», где обычно встречаются подростки, оценивали в 150–200 человек.

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