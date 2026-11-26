В США HBO подтвердил, что третий сезон медицинской драмы «Больница Питт» стартует 7 января 2027 года. О дате премьеры сообщает NME со ссылкой на короткий тизер сериала.

15 эпизодов еженедельно

Новый сезон будет состоять из 15 эпизодов, которые будут выходить еженедельно. Выход финальной серии ожидается 15 апреля 2027 года. В Великобритании третий сезон также, как ожидается, станет доступен в январе 2027 года после запуска HBO Max.

В актерский состав вернутся Ноа Уайли в роли доктора Майкла «Робби» Робинавича, Патрик Болл, Кэтрин ЛаНаса, Фиона Дуриф, Тейлор Дирден, Айза Брайонес, Джерран Хауэлл, Шабана Азиз, Айеша Харрис, Сепиде Моафи и Шон Хэтоси. Суприя Ганеш, игравшая старшую ординаторку Самиру Мохан в первых двух сезонах, в продолжении не появится.

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Действие будет происходить в ноябре 2026 года

По словам Уайли, события сезона будут разворачиваться 12 ноября 2026 года. Сериал затронет ожидаемые изменения в сфере медицинского страхования, связанные с One Big Beautiful Bill Дональда Трампа, которые, по словам актера, ожидаются в январе.

Уайли также сказал, что сюжет обратится к теме лагеря бездомных возле больницы. В официальном описании «Больница Питт» названа реалистичным взглядом на вызовы, с которыми сталкиваются американские работники здравоохранения, через истории персонала современной больницы в Питтсбурге.

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