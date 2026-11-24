JPMorgan, HSBC и StoneX в Лондоне, Великобритания, впервые провели операции с цифровой долевой собственностью на физические золотые слитки. Банки протестировали механизм, позволяющий торговать долями слитков и использовать их в качестве залога без физического перемещения металла из хранилищ. Об этом сообщает CoinDesk.

Торговля долями слитков

Операции состоялись на прошлой неделе с использованием системы, разработанной Всемирным золотым советом (World Gold Council, WGC). Механизм называется pooled gold interests и предусматривает цифровую долевую собственность на золотые слитки, хранящиеся в хранилищах.

По словам генерального директора WGC Дэвида Тейта, ведущие учреждения впервые провели реальные операции по передаче, расчетам и использованию долевой собственности на физическое золото в качестве залога. Стоимость золота, которым торговали в ходе испытания, банки не раскрыли.

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Лондонский рынок золота

Внебиржевой рынок золота Лондона ежедневно обеспечивает операции на сумму более 180 млрд долларов. По состоянию на август в лондонских хранилищах находилось золото стоимостью 1,4 трлн долларов, согласно данным WGC и Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

Большая часть золота в Лондоне торгуется через контракты на нераспределенное золото: покупатели не владеют конкретными слитками, а их активы могут оказаться под угрозой в случае банкротства банка-хранителя. Новая система пока находится на этапе тестирования: WGC еще не определил окончательные правила управления ею и сроки более широкого запуска.

Испытание может помочь Лондону конкурировать с азиатскими рынками. Исторически город обеспечивал около 70% мировой торговли золотом по номинальной стоимости, хотя эта оценка была сделана до недавнего роста азиатских рынков. В июле Гонконг совместно с Шанхайской золотой биржей начал тестировать собственную систему клиринга и расчетов по операциям с золотом.

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