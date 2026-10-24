В Сингапуре Wilmar International, First Resources и Bumitama Agri заявили, что выполнят запросы Национального агентства по охране окружающей среды (NEA) и предоставят запрошенные документы и информацию. Регулятор 23 октября направил уведомления десяти компаниям, зарегистрированным в Сингапуре, в рамках противодействия трансграничному загрязнению воздуха дымкой, сообщает Channel NewsAsia.

Ответы трех компаний

First Resources в сообщении от 24 октября заявила, что изучает полученное уведомление и предоставит NEA документы и данные в соответствии с изложенными в нем требованиями. Компания также отметила, что будет следить за развитием ситуации и при необходимости сделает дополнительные объявления в случае существенных изменений.

Wilmar в сообщении от 23 октября заявила, что уже работает над выполнением требований уведомления. Bumitama Agri 24 октября также пообещала предоставить регулятору запрошенную информацию. Обе компании указали, что могут опубликовать новые сообщения при наличии существенных изменений.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Какие данные запрашивает NEA

Все десять компаний должны передать сведения о связях с аффилированными компаниями в Сингапуре и Индонезии, местонахождении земельных концессий, мерах по предотвращению пожаров и действиях по тушению в сухой сезон. По данным NEA, все получатели уведомлений работают в отраслях производства пальмового масла или лесного хозяйства и имеют земельные концессии в Индонезии либо связаны с компаниями, владеющими такими концессиями.

Уведомления также получили Asia Pulp & Paper (APP) Company, Asia Pulp & Paper Company (China), Golden Agri International, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Global Plantation и TSH Oversea. Они не ответили на запросы Channel NewsAsia о комментарии, направленные 23 октября. Это первый случай, когда NEA направило такие уведомления компаниям, зарегистрированным на портале BizFile сингапурского Управления бухгалтерского учета и корпоративного регулирования.

Сингапурская биржа ранее направляла запросы Bumitama Agri, Golden Agri-Resources, First Resources, Kencana Agri, Wilmar International, Indofood Agri Resources и TSH Resources, которая владеет TSH Global Plantation и TSH Oversea. Сингапурский экологический совет на этой неделе сообщил, что ввел для APP временные ограничения в отношении «зеленой» сертификации после того, как трех поставщиков древесного волокна компании связали с пожарами в Индонезии, вызвавшими дымку.

Читай нас в