Представители Судана, Сомали и Индонезии приняли очередную группу своих граждан из лагеря Родж в северо-восточной сирийской провинции Хасака. В лагере находятся женщины и дети из семей боевиков террористической группировки «Исламское государство».

Как сообщает Asharq Al-Awsat, передача состоялась три дня назад во время визита иностранных представителей, которых сопровождали сирийские чиновники и сотрудники Сил внутренней безопасности. Житель Хасаки Ибрагим аль-Халаби рассказал изданию, что делегация также встретилась с женщинами, проживающими в лагере.

Сколько человек передали

По словам аль-Халаби, в последнюю группу вошли 12 индонезиек с детьми, 30 сомалиек, а также от трех до девяти гражданок Судана. Группы граждан Судана, Сомали и Индонезии репатриировали из Роджа и ранее — начиная с 2022 года.

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В лагере Родж, расположенном на крайнем северо-востоке провинции Хасака, живут около 2 200 женщин и детей в 750 палатках. Среди жителей есть граждане Турции, России, Великобритании, Франции, Германии, Австралии, Индонезии, Судана, Сомали и Туниса.

Проблема двойного гражданства

Аль-Халаби отметил, что репатриацию осложняет наличие двойного гражданства. В частности, речь идет о женщинах с суданско-британским и сомалийско-британским гражданством. Некоторые из них отказались от передачи суданским властям, настаивая на передаче представителям Великобритании.

По данным собеседника издания, Силы внутренней безопасности Сирии в последнее время несколько раз заходили в лагерь, а его жителей из Австралии, Судана, Сомали, Индонезии, а также Тринидада и Тобаго вывозили оттуда. Активисты на севере Сирии при этом не знают, когда Родж могут закрыть и куда после этого переведут его жителей.

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