Австралия, Канада и Новая Зеландия во время мероприятий Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае осудили российскую войну против Украины. По сообщению Anadolu Agency, в совместном заявлении страны призвали Российскую Федерацию — государство-агрессора — согласиться на постоянное и безусловное прекращение огня и немедленно завершить войну.

Осуждение агрессии

Заявление опубликовало канадское правительственное учреждение Global Affairs Canada. В нем три государства заявили, что почти через пять лет после начала неспровоцированного, незаконного и неоправданного вторжения России в Украину решительно осуждают ее продолжающуюся агрессию.

Австралия, Канада и Новая Зеландия также заявили, что Россия усилила войну в течение 2026 года, что привело к страданиям людей и значительным разрушениям гражданской инфраструктуры в Украине. По их мнению, война существенно влияет на глобальную безопасность и мир, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Последствия для продовольствия и энергетики

Страны отметили, что действия России и их глобальные экономические последствия, в частности для продовольственной и энергетической безопасности, противоречат видению Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества как открытого, динамичного, устойчивого и мирного сообщества.

Авторы заявления выразили поддержку всем подлинным усилиям, направленным на достижение справедливого и прочного мира для Украины. Документ опубликовали после министерской встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, состоявшейся онлайн 3 ноября, и встречи экономических лидеров 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

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