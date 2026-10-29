Три партии Японии согласовали сокращение 31 мандата — The Japan Times

В Токио Либерально-демократическая партия Японии, Японская инновационная партия и Демократическая партия для народа согласовали план сократить 31 мандат в Палате представителей, распределяемый по пропорциональной системе. Договоренность завершила спор между правящей коалицией и оппозиционной Демократической партией для народа о количестве мест, подлежащих сокращению, сообщает The Japan Times.

Законопроект планируют принять до 12 декабря

Три партии располагают парламентским большинством и планируют внести и принять соответствующий законопроект до завершения текущей сессии парламента, намеченного на 12 декабря. Генеральные секретари партий достигли соглашения после переговоров и компромиссного решения, предложенного Либерально-демократической партией.

Согласно этому решению, Японская инновационная партия согласилась на сокращение на 14 мест меньше, чем требовала, тогда как Демократическая партия для народа согласилась сократить на 12 мест больше, чем предлагала. Генеральный секретарь Демократической партии для народа Кадзуя Симба заявил, что соглашения удалось достичь благодаря учету позиции его политической силы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Компромисс по избирательной реформе

Заместитель лидера Демократической партии для народа Мотохиса Фурукава назвал принятие пересмотренного плана лучшим вариантом в целом. По его словам, сокращение мандатов является временной мерой в рамках фундаментальной политической реформы.

В договоренность также включили предложенные Демократической партией для народа изменения: введение системы общих списков кандидатов и модифицированного способа распределения пропорциональных мандатов, более выгодного для небольших партий. В прошлом году сокращение примерно на 45 мест, или на 10%, было условием вступления Японской инновационной партии в коалицию с Либерально-демократической партией. Однако это предложение не имело поддержки оппозиции и вызвало обеспокоенность внутри Либерально-демократической партии.

Сопредседатель Японской инновационной партии Фумитакэ Фудзита признал, что сокращение 31 мандата не соответствует цели его партии. В то же время он отметил, что коалиция не имеет большинства в верхней палате парламента, поэтому для поддержки законодательной инициативы требовался компромисс с оппозицией.

Читай нас в