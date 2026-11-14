Британская триатлонистка Джорджия Тейлор-Браун победила на предпоследнем этапе женской серии T100 в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, и вышла на первое место в общем зачете. Это ее вторая победа в сезоне и четвертый этап кампании.

Тейлор-Браун преодолела дистанцию за 3 часа 35 минут 19 секунд. Она вышла вперед чуть менее чем через 4 км после начала бегового этапа и создала преимущество около 30 секунд. На финише британка опередила новозеландку Николь ван дер Каай на 10 секунд, сообщает BBC Sport.

Преимущество перед финалом

Швейцарка Жюли Деррон заняла третье место, уступив победительнице 2 минуты 7 секунд. Перед гранд-финалом в Дохе, Катар, который состоится в следующем месяце, Тейлор-Браун имеет преимущество в шесть очков над Деррон в общем зачете.

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32-летняя спортсменка из Манчестера стремится завоевать свой первый чемпионский титул T100. Ранее в этом сезоне она выиграла этап в Памплоне, Испания, в мае и стала третьей в Ванкувере, Канада, в августе.

Результаты других британок

Чемпионка серии 2025 года Кейт Во заняла в Дубае девятое место, опередив соотечественницу Лиззи Рейнер. Во пропустила первые два этапа сезона из-за травмы икры и перед финалом занимает восьмую позицию в общем зачете.

Соревнования T100 включают 2 км плавания, 80 км велоэтапа и 18 км бега.

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