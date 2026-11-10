Международный трибунал по морскому праву, базирующийся в Гамбурге, во вторник начинает слушания по жалобе Аргентины относительно британского нефтяного проекта к северу от Фолклендских островов. Президент Аргентины Хавьер Милей называет бурение незаконным на фоне возобновившегося спора с Великобританией о контроле над островами, сообщает OilPrice.

Проект Sea Lion

Месторождение Sea Lion разрабатывают Navitas Petroleum Development and Production Ltd (NPDP), британская стопроцентная дочерняя компания израильской Navitas Petroleum, и ее британский партнер Rockhopper Exploration.

Ранее в этом году компании приняли окончательное инвестиционное решение по Sea Lion Northern Development. Это означает, что для полномасштабной реализации проекта обеспечены необходимые разрешения и финансирование. По данным Navitas Petroleum, добычу первой нефти планируют начать в марте 2028 года.

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Позиции сторон

Аргентина обратилась в трибунал в октябре после нескольких месяцев напряженности вокруг Фолклендских островов и нефтяного проекта. Трибунал может принимать юридически обязательные решения в морских спорах.

Представитель британского премьер-министра заявил The Independent, что Великобритания полностью участвует в процедуре в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и изложит свою позицию по аргентинскому запросу о временных мерах. По его словам, слушания не касаются суверенитета над Фолклендскими островами.

Великобритания контролирует острова с 1833 года, тогда как Аргентина давно заявляет претензии на архипелаг, который называет Мальвинскими островами. В 1982 году страны вели кратковременную войну за эти территории. Жители Фолклендских островов ранее подавляющим большинством голосов высказались за сохранение статуса Британской заморской территории.

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