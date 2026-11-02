В Квинсленде, Австралия, Гражданский и административный трибунал обязал Марию Герли перекрасить крышу её таунхауса в комплексе Fernbrook в пригороде The Gap. За свой счёт она должна в течение трёх месяцев изменить оттенок heritage red на Nutech coral, сообщает ABC News.

Апелляцию отклонили

Спор между Герли и органом управления жилым комплексом длился три года. В марте 2023 года владелица покрасила крышу в оттенок heritage red вместо Nutech coral.

Орган управления обратился в Офис уполномоченного по вопросам управления многоквартирными домами и сообществами для рассмотрения спора. Уполномоченный признал требование перекрасить крышу обоснованным, поскольку её цвет разительно отличался от крыш других домов комплекса.

Герли обжаловала это решение в трибунале, однако старший член QCAT Ричард Оливер оставил вывод в силе. Он отметил, что должен был оценить обоснованность решения органа управления, а вывод о существенном отличии крыши от остальных кровель был обоснованным.

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Жалобы жителей

Член комитета Fernbrook Джилл Элсворт заявила трибуналу, что крыша нарушила визуальную гармонию района. В представлениях соседи называли её резкой, нарушающей привычный вид и чужеродной. Одна из соседок также выразила мнение, что действия Герли могут представлять угрозу инвестициям других владельцев.

В январе 2023 года Герли спрашивала орган управления, какой цвет ей следует выбрать. В правилах комплекса не был определён конкретный оттенок: ей посоветовали выбрать цвет, похожий на другие крыши. Оттенок Nutech coral определили лишь в октябре 2023 года, уже после жалоб на покрашенную крышу.

После объявления решения Герли выразила разочарование и сказала, что рассмотрит дальнейшие варианты действий. Она также заявила, что никто из соседей лично не приходил к ней с жалобами.

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