Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции в Лондоне отклонил иск почти на 2 млрд фунтов стерлингов против Sony. Истцы утверждали, что производитель PlayStation, пользуясь доминирующим положением, завышал цены на цифровые игры в PlayStation Store.

Иск от имени пользователей

Дело было подано от имени миллионов пользователей PlayStation в Великобритании. Sony обвиняли в злоупотреблении доминирующим положением из-за требования покупать и продавать цифровые игры и дополнения для консоли только через PlayStation Store.

По мнению истцов, такая модель приводила к тому, что цифровые версии игр стоили дороже физических копий.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Решение трибунала

Sony заявила, что годами инвестировала миллиарды в создание интегрированной игровой платформы, которая приносит пользу потребителям на конкурентном рынке. Компания также отметила, что подобные модели используют Nintendo и Xbox компании Microsoft.

Трибунал решил, что иск не доказал нарушения Sony законодательства о конкуренции, и полностью его отклонил. Судебное разбирательство по делу началось в марте. О решении сообщает Channel NewsAsia.

Читай нас в