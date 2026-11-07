Избирательный трибунал Гилгит-Балтистана в Пакистане приостановил депутатские полномочия представителя Пакистанской народной партии Аттауллы Шаха, избранного от округа GBA-16 Диамер-II. Трибунал также обязал провести повторное голосование на трёх избирательных участках этого округа в течение 12 дней с 6 ноября.

Как сообщает Dawn, решение принял судья трибунала Муштак Мохаммад, удовлетворив ходатайство Имама Малика. Малик, который баллотировался как независимый кандидат, а позднее присоединился к партии Istehkam-i-Pakistan, первоначально был объявлен избирательной комиссией победителем июньских выборов.

Спор из-за почтовых бюллетеней

Аттаулла Шах оспорил это решение, заявив, что чиновник, ответственный за организацию выборов, выдал форму 49 без подсчёта почтовых бюллетеней. 11 сентября трибунал приостановил полномочия Малика и поручил завершить проверку и подсчёт таких бюллетеней до 16 сентября.

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После проверки и подсчёта почтовых бюллетеней Избирательная комиссия Гилгит-Балтистана выдала обновлённые сводные результаты в форме 49. Согласно им, Шах получил 6618 голосов и опередил Малика на 13 голосов, после чего был объявлен избранным кандидатом вместо своего соперника.

Апелляция и новое решение

Малик оспорил решение трибунала в Верховном апелляционном суде Гилгит-Балтистана. 19 сентября суд отклонил его апелляцию, оставив в силе решение о приостановлении депутатских полномочий Малика и признании Шаха избранным кандидатом.

Позднее Малик оспорил результаты на трёх избирательных участках и обратился в трибунал с требованием провести там повторное голосование. Трибунал поддержал это обращение, во второй раз приостановив полномочия Шаха и поручив председателю избирательной комиссии организовать переголосование.

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