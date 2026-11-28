Международный трибунал по морскому праву отклонил требование Аргентины заблокировать нефтяной проект Sea Lion вблизи Фолклендских островов. Судьи проголосовали за это решение 18 голосами против трёх, сообщает BBC News.

Позиция трибунала

Аргентинские власти требовали остановить проект, ссылаясь на неурегулированный спор о суверенитете над Фолклендскими островами, которые являются британской заморской территорией. Великобритания неоднократно отвергала претензии Аргентины.

В субботу председатель трибунала заявил, что нет оснований полагать, будто орган обладает юрисдикцией в этом деле, поскольку он не может выносить решения по вопросам суверенитета. Аргентина также утверждала, что морская среда спорных акваторий защищена международным правом.

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Месторождение Sea Lion

Месторождение Sea Lion расположено примерно в 209 километрах от Фолклендских островов и, по оценкам, содержит 1,7 млрд баррелей нефти. Британская Rockhopper Exploration и израильская Navitas Petroleum планируют начать добычу на месторождении в течение двух лет.

Проект потенциально может принести значительные доходы островам, где проживают около 3,5 тысячи человек. На референдуме 2013 года 99,8% участников голосования высказались за сохранение статуса британской заморской территории, а против проголосовали три человека.

В 1982 году высадка аргентинских сил на островах привела к 74-дневной войне с Великобританией. В конфликте погибли 255 британских военнослужащих, трое жителей островов и 649 аргентинских военнослужащих.

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