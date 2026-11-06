В Сиднее, Австралия, организацию TriMob номинировали в категории «Команда года» Национальной спортивной премии аборигенов и жителей островов Торресова пролива (NATSISA). Церемония должна состояться на стадионе Sydney Cricket Ground — впервые с 2001 года город примет это мероприятие, сообщает ABC News Australia.

Спорт и поддержка сообщества

TriMob в 2020 году основал Нат Хит, представитель народов нунгар и марту. В детстве у него диагностировали синдром Гийена — Барре, аутоиммунное заболевание, поражающее нервную систему и вызывающее паралич. По словам Хита, врач сказал ему, что после болезни у него не будет прежней выносливости.

Позднее Хит принял участие в шести соревнованиях Ironman и выиграл чемпионат в своей возрастной категории. TriMob призывает коренные народы Австралии быть физически активными и участвовать в триатлонах или марафонах. Организация также проводит программу Mob the Marathon, в рамках которой участники из разных регионов страны готовятся к Сиднейскому марафону, имеющему статус World Major.

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Участница программы Талиша Годвин, присоединившаяся к ней в начале года без значительного опыта подготовки к марафону, рассказала, что поддержка сообщества помогла ей тренироваться и готовиться к забегу.

Возвращение премии в Сидней

Премию NATSISA основал в 1986 году покойный аборигенный активист и бывший футболист международного уровня Чарльз Перкинс. Сейчас мероприятие организует бывший игрок Австралийской футбольной лиги Натан Ловетт-Мюррей. Премия не проводилась 20 лет, а в 2023 году её возобновили; после этого церемонии состоялись в Брисбене и Мельбурне.

Ключевой спикеркой нынешней церемонии станет Кэти Фримен. Среди других категорий премии — награды за жизненные достижения, спортсмена года и национального первопроходца.

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