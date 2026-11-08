Правительство Тринидада и Тобаго надеется до конца ноября завершить договоренности с Венесуэлой по газовым месторождениям Dragon и Loran-Manatee. Министр энергетики Рудал Мунниял 7 ноября заявил, что не ожидает влияния недавних успехов демократов на промежуточных выборах в США на газовые проекты двух стран.

Как сообщает The Rio Times, работа над проектами зависит от лицензий США, поскольку американские санкционные правила определяют, кто может работать в венесуэльских водах. По словам Муннияла, лицензии на деятельность на месторождениях Dragon и Loran-Manatee выдали власти США.

Месторождения вблизи границы

Месторождение Dragon расположено в венесуэльских водах недалеко от Тринидада и, согласно приведенным оценкам, содержит около 4 трлн кубических футов газа. Loran-Manatee — еще одно газовое месторождение вблизи морской границы Венесуэлы и Тринидада и Тобаго.

В феврале 2026 года правительство Тринидада и Тобаго сообщило, что получило две генеральные лицензии США на нефтегазовую деятельность, связанную с Венесуэлой и совместными морскими районами. Согласно условиям этих лицензий, налоги и роялти, причитающиеся Венесуэле, должны поступать на счета, одобренные Министерством финансов США.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Следующие шаги

Мунниял сообщил, что техническая группа должна посетить Венесуэлу для согласования нерешенных условий. После этого министры энергетики обеих стран должны встретиться, чтобы окончательно оформить и подписать соглашения.

Стороны также должны завершить соглашение об измерении и учете газа на Loran до истечения срока действия лицензии. Такой документ определяет порядок измерения и распределения газа из общего резервуара между странами. Точный срок действия лицензии в материалах, на которые ссылается издание, не указан.

Отдельно министр заявил, что правительство может в течение нескольких дней рассмотреть предложения по возобновлению работы нефтеперерабатывающего завода Guaracara в Пуант-а-Пьере. Переработка нефти там прекратилась в 2018 году, а запрос предложений власти рассчитывают объявить до конца года.

Читай нас в