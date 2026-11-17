Исследователи из Mass General Brigham и Медицинского центра Университета Раша проанализировали данные 1338 пожилых людей в северном Иллинойсе, США, и выяснили: более продолжительный и частый дневной сон связан с более высоким риском смерти. По данным ScienceDaily, за участниками наблюдали до 19 лет, а результаты опубликовали в журнале JAMA Network Open.

Что показало наблюдение

Данные были взяты из Rush Memory and Aging Project — исследования, которое прежде всего посвящено памяти, мышлению и неврологическому снижению среди пожилых людей. С 2005 года участники в течение 10 дней носили на запястье мониторы активности, фиксировавшие периоды отдыха и движения.

Это позволило оценить продолжительность, частоту, время и ежедневную изменчивость дневного сна, не опираясь только на самооценку участников. Исследователи анализировали, связаны ли привычки дневного сна, зафиксированные в начале наблюдения, с вероятностью смерти от любой причины в последующие годы.

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Каждый дополнительный час дневного сна в сутки был связан примерно с 13% более высоким риском смерти. Одна дополнительная дремота в день ассоциировалась примерно с 7% большим риском. Участники, которые дремали утром, имели на 30% более высокий риск смерти, чем те, кто дремал после обеда.

Дремота не означает причинности

Авторы подчеркивают, что исследование выявило корреляцию, а не причинно-следственную связь. Более длительные или частые дневные дремоты могут отражать невыявленные заболевания, хронические состояния, нарушения сна или сбой циркадных ритмов.

В то же время нерегулярность дневного сна — изменения его времени или продолжительности в разные дни — не была связана с ростом смертности. Ученые предполагают, что отслеживание дневного сна с помощью носимых устройств в будущем может помочь раньше выявлять проблемы со здоровьем у пожилых людей.

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