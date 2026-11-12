На станции Кале-Фретен на севере Франции объявили тревогу из-за сообщения о бомбе. По требованию французских властей поезда временно не могут проходить через эту станцию, что вызвало задержки некоторых рейсов Eurostar в Лондон и из Лондона.

По данным Jerusalem Post, местные власти сообщили о тревоге в среду. Префектура департамента Па-де-Кале заявила в социальной сети X, что ситуация может повлиять на железнодорожное движение.

Задержки на маршруте Лондон—Париж

Международный оператор высокоскоростных перевозок Eurostar заявил, что инцидент затронул часть поездов между Лондоном и Парижем. В компании уточнили, что ограничения на проезд через станцию Кале-Фретен введены по запросу французских органов власти.

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«По запросу французских властей поезда в настоящее время не могут проходить через станцию Кале-Фретен. Это вызывает задержки некоторых рейсов в Лондон и из Лондона», — заявили в Eurostar.

Сообщение префектуры

Префектура Па-де-Кале не уточнила деталей тревоги, однако предупредила о возможном влиянии на движение поездов. Eurostar также не привел информации о продолжительности ограничений или количестве рейсов, которых они коснулись.

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