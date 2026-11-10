В Джакарте трое высокопоставленных чиновников из кабинета президента Индонезии Прабово Субианто 9 ноября объявили о выходе из Партии индонезийской солидарности (PSI). Речь идет о заместителе министра культуры Гиринге Ганеше Джумарьо, министре лесного хозяйства Радже Джули Антони и заместителе министра народонаселения и развития семьи Рату Аю Исяне Багоес Оке, сообщает Channel NewsAsia.

Заявление главы партии

Председатель PSI Каесанг Пангерап сообщил, что получил заявления о выходе от всех троих политиков. Каесанг — младший сын бывшего президента Индонезии Джоко Видодо. Он заявил, что служение государству должно быть важнее групповых или партийных интересов, а руководство PSI поблагодарило чиновников за их работу в партии.

Объяснения чиновников

Гиринг Ганеша Джумарьо в видеообращении в Instagram сказал, что решил покинуть PSI после личных размышлений. По его словам, причиной стали обстоятельства, которые больше не соответствуют тому, за что он боролся с самого начала.

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Раджа Джули Антони заявил, что сложил полномочия генерального секретаря PSI и прекратил другую партийную деятельность, чтобы полностью сосредоточиться на работе министром лесного хозяйства. Он отметил, что среди поручений президента — восстановление лесов, восстановление экосистем и защита биоразнообразия, в том числе после лесных пожаров.

Исяна Багоес Ока также объяснила выход из PSI намерением уделять больше внимания работе заместителя министра народонаселения и развития семьи. Выход троих политиков произошел на фоне попыток партии усилить поддержку перед выборами 2029 года. PSI, основанная в 2014 году, не получила мест в Палате представителей по итогам выборов 2019 и 2024 годов.

Связь с семьей Видодо

Джоко Видодо, который ранее был близок к PSI, в сентябре публично подтвердил свое членство в партии. По его словам, он официально присоединился к ней в октябре 2025 года.

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