Трое детей в Газе получили индивидуальные средства мобильности — UN News

В секторе Газа международная неправительственная организация EducAid при финансировании Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) предоставила двум братьям и их сестре индивидуально адаптированные устройства для передвижения, обучения и повседневных дел. Помощь была предоставлена несмотря на продолжающееся насилие в Газе, сообщает UN News.

Десятилетний Анас родился без ног и имеет по два пальца на каждой руке. Ранее он преимущественно передвигался на руках, а мать часто носила его. Из-за неустойчивости и ограниченного захвата руками мальчику было трудно писать и есть.

EducAid модернизировала его инвалидную коляску, добавив съемный столик и водонепроницаемый защитный элемент для нижней части тела. Анас также получил адаптированный держатель для ручки, регулируемый наклонный столик и средства для передвижения на руках. По словам его матери, это помогло мальчику стать более самостоятельным, в том числе при письме и приеме пищи.

Собственная коляска для Суджуд

Старшая сестра Анаса, 17-летняя Суджуд, также родилась без ног и имеет по два пальца на каждой руке. Ей предоставили инвалидную коляску 40-го размера со съемным столиком, регулируемый наклонный столик, водонепроницаемый защитный элемент и опору для передвижения на руках.

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Суджуд рассказала, что впервые имеет собственное кресло и даже спала в нем, чтобы его не забрали братья или сестра. Раньше ей приходилось писать лежа, поскольку это было изнурительно. Теперь она может более комфортно учиться и выходить за пределы палатки, не пачкая одежду. Девушка хочет изучать медиа.

Устройства для Мохаммада

Пятнадцатилетний Мохаммад также родился без ног и имеет по два пальца на каждой руке. Сотрудники EducAid оценили его потребности дома и в школе и изготовили в мастерских и лабораториях несколько адаптированных устройств.

Среди них — специально адаптированная инвалидная коляска со скейтбордом, который помогает мальчику передвигаться, а также кресло-туалет. Его мать отметила, что ручные захваты защищают руки Мохаммада от ран и скольжения и облегчают передвижение ползком. Сам мальчик сказал, что благодаря столику его одежда больше не пачкается. По словам учителя, после получения помощи дети стали эффективнее писать и стремятся учиться.

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