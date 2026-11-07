В Браунс-Плейнс к югу от Брисбена в Австралии трем людям предъявили обвинения по делу о предполагаемом ненадлежащем обращении с телом умершего в похоронном бюро. Обвиняемыми являются двое мужчин в возрасте 47 и 38 лет, а также 43-летняя женщина.

Осмотр тела

Как сообщает ABC News, около 13:00 накануне двое мужчин и женщина пришли в похоронное бюро на Истерн-роуд в Браунс-Плейнс. Они заранее договорились осмотреть тело знакомого им мужчины.

По данным полиции, один из мужчин в помещении предположительно ненадлежащим образом обращался с телом умершего, а затем покинул место происшествия до прибытия правоохранителей. Другого мужчину и женщину задержали в похоронном бюро.

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Обвинения

Мужчину, который, по версии полиции, покинул похоронное бюро, задержали примерно в 18:30 в одном из жилых помещений Браунс-Плейнс.

Каждому из трех фигурантов предъявили по одному обвинению в ненадлежащем обращении с телом умершего, проникновении в помещение с намерением совершить преступление, преследуемое по обвинительному акту, а также нахождении с оружием с намерением проникнуть в помещение и совершить такое преступление. Все трое должны предстать перед Магистратским судом Брисбена.

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