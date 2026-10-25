Трое мирных жителей получили ранения после того, как неизвестные вооруженные люди открыли огонь по их автомобилю в сельской местности на севере сирийской провинции Алеппо. О происшествии в воскресенье сообщили местные сирийские СМИ.

Стрельба возле Фафина

Стрельба произошла недалеко от города Фафин. По данным сирийского телеканала Al-Ikhbariya, о которых сообщает Anadolu Agency, нападавшие остаются неустановленными.

Сирийские власти не предоставили немедленных комментариев относительно нападения и лиц, которые могли быть к нему причастны.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Меры безопасности

По данным Anadolu Agency, правительство Сирии работает над усилением безопасности и стабильности в стране и проводит меры против вооруженных группировок на фоне вызовов безопасности, включая единичные нападения.

Эти усилия продолжаются после свержения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года. В сообщении также не приводятся данные о мотивах стрельбы, состоянии раненых или других обстоятельствах происшествия.

Читай нас в