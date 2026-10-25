Трое мирных жителей ранены при обстреле автомобиля на севере Сирии — Anadolu Agency
Трое мирных жителей получили ранения после того, как неизвестные вооруженные люди открыли огонь по их автомобилю в сельской местности на севере сирийской провинции Алеппо. О происшествии в воскресенье сообщили местные сирийские СМИ.
Стрельба возле Фафина
Стрельба произошла недалеко от города Фафин. По данным сирийского телеканала Al-Ikhbariya, о которых сообщает Anadolu Agency, нападавшие остаются неустановленными.
Сирийские власти не предоставили немедленных комментариев относительно нападения и лиц, которые могли быть к нему причастны.
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Меры безопасности
По данным Anadolu Agency, правительство Сирии работает над усилением безопасности и стабильности в стране и проводит меры против вооруженных группировок на фоне вызовов безопасности, включая единичные нападения.
Эти усилия продолжаются после свержения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года. В сообщении также не приводятся данные о мотивах стрельбы, состоянии раненых или других обстоятельствах происшествия.