Многие тропические циклоны теперь достигают наибольшей интенсивности при переходе с моря на сушу. Такая тенденция, вероятно, связана с глобальным потеплением, сообщает Nature.

Усиление у побережья

По данным издания, изменение климата создаёт условия, которые усиливают интенсивность ураганов и тайфунов именно тогда, когда штормы достигают побережья. Nature отмечает, что интенсивность тропических циклонов в момент выхода на сушу растёт.

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Примером является ураган «Майкл», который в 2018 году обрушился на Флориду в США как шторм четвёртой категории. Это указано в подписи к фотографии, сопровождающей материал Nature.

Научная работа

Материал Nature вышел 19 ноября 2026 года в формате Research Highlight — краткого обзора исследования. Он ссылается на работу Y. Fu и Q. Wu, опубликованную в 2026 году в журнале Geophysical Research Letters. В библиографии указаны том 53 и номер статьи e2026GL127323.

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