Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности Шин-Бет заявили, что в серии ударов в секторе Газа убили семерых боевиков. Среди них был Гамаль Абу Саид, который, по данным израильских силовиков, удерживал в заложниках Омера Шем Това. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Израильская версия в отношении Абу Саида

По утверждению ЦАХАЛа, Абу Саид занимал несколько должностей в ХАМАС. Израильские военные заявили, что он отвечал за подготовку боевиков за пределами сектора Газа, командовал противотанковым батальоном и курировал военные специальности в бригаде Центральных лагерей. Также, по версии израильской стороны, он был вовлечен в контакты ХАМАС с другими странами.

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Удары вблизи Хан-Юниса

В двух ударах в районе Хан-Юниса в понедельник, по заявлению Израиля, погибли Махмуд Джихад Мохаммад Кафа и Асаад Сулейман Салман Кашта. Кафа, как утверждает ЦАХАЛ, возглавлял снайперскую ячейку военного крыла ХАМАС, а Кашта был членом группировки «Армия ислама».

Еще четыре человека, по данным израильских силовиков, погибли в районе Хан-Юниса в воскресенье. Мохаммад Закария аль-Джамаль, Шахер Мохаммад Заараб и Мохаммад Амин аль-Намас, по версии ЦАХАЛа, служили в военном крыле ХАМАС: аль-Джамаль был руководителем ячейки, а Заараб — командиром роты «Нухба». Четвертым был Мохаммад Али Абу Шаар, которого Израиль назвал снайпером «Палестинского исламского джихада».

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