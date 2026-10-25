В Израиле, на Западном берегу Иордана возле Хеврона, израильские военные тяжело ранили палестинца, которого подозревают в попытке наезда на солдат, но не задержали его. Об этом со ссылкой на армейское радио сообщает Jerusalem Post.

Инцидент возле Кафр-Дуры

По данным Army Radio, инцидент произошел в пятницу возле Кафр-Дуры — вскоре после смертельного нападения в районе Хеврона. Во время того нападения погибли штаб-сержант Рон Йонатан Ройтман и сержант Юваль Шай Свилим, еще три человека получили легкие ранения.

ЦАХАЛ сообщил радиостанции, что военные заметили автомобиль, который двигался подозрительно и ускорился в их направлении, после чего открыли огонь. В то же время Army Radio сообщило, что раненого мужчину не задержали для допроса по поводу инцидента. В ЦАХАЛ заявили, что проверяют обстоятельства дела, но не ответили на дополнительные вопросы о незадержании палестинца.

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Операция после нападения

После нападения в пятницу израильские силовые структуры, по данным издания, принудительно эвакуировали около 2 тысяч палестинцев из района Хеврона и разрушили неустановленное количество сооружений. В ЦАХАЛ заявили о начале контртеррористической операции в районе: силовики ищут инфраструктуру и оружие, допрашивают десятки подозреваемых, устанавливают блокпосты и проводят операции в соседних деревнях.

Военные также сообщили, что эвакуированные имеют семейные связи с кланом Газа, который ЦАХАЛ связывает с ХАМАС. Jerusalem Post отмечает, что израильская армия не предоставила конкретных данных о возможной причастности эвакуированных к террористической деятельности или другим правонарушениям.

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